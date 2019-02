Gegen 7.15 Uhr befuhr eine Kia-Fahrerin (39) aus Uchte die B 61 in Richtung Minden. Hinter ihr waren eine Fahrerin mit einem Audi und eine 35 Jahre alte Frau in einem Opel in gleicher Fahrrichtung unterwegs. Nach Zeugenaussagen sei ein PKW – vermutlich ein Toyota – in Höhe der Kreuzung B 61/Mühlenweg von links kommend und ohne den Verkehr zu beachten, auf den Kreuzungsbereich gefahren und in Richtung Minden abgebogen.

Daraufhin mussten die Kia-Fahrerin und die Fahrerin des Audis abbremsen. Dies bemerkte die Opelfahrerin offenbar zu spät und prallte in das Heck des Audis, hinter dessen Steuer eine 30-Jährige aus Minden saß. Deren Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum in das Heck des vor ihr bremsenden Kias geschoben.

Während die Opelfahrerin aus Uchte Verletzungen erlitt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Minden eingeliefert wurde, blieben die anderen Fahrerinnen unverletzt. Der Audi und der Opel wurden abgeschleppt. An den drei Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro.