Petershagen (WB). Der seit vergangenen Montag vermisste 53-Jährige aus Hille wurde am Samstagnachmittag tot am Weserufer in Petershagen aufgefunden.

Gegen 13.00 Uhr entdeckte ein Sportbootfahrer einen leblosen Körper kurz vor der Anlegestelle der Fähre Petra Solare in Windheim/Hävern.

Bereits am Donnerstagmorgen wurde sein Fahrzeug am Fähranleger in Petershagen aufgefunden. Am Freitag suchten Polizeitaucher aus Wuppertal und Leichenspürhunde weserabwärts ohne Erfolg.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bis jetzt nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.