Köln/Petershagen (dpa). In mindestens drei Seen in Nordrhein-Westfalen hat es in den vergangenen Wochen nach einer Analyse von Umweltschützern Badeverbote wegen Blaualgen gegeben. Auch für den Badesee in Petershagen-Lahde gilt aktuell ein Verbot.

Bereits Ende Juli hatte der Kreis Minden-Lübbecke ein zeitweiliges Badeverbot im Badesee Lahde verhängt. Das Umweltamt des Kreises hatte nach dem mikroskopisch erhöhtem Nachweis von Blaualgen (Mikrocystis aeroginosa) umgehend das Badeverbot in Absprache mit der Stadt Petershagen umgesetzt. Der See wird weiter regelmäßig beprobt. Das Verbot bleibt solange bestehen, bis die Gesundheitsbehörden grünes Licht signalisieren.

Bundesweit 32 Badeverbote zwischen Juli und Mitte August

Bundesweit gab es zwischen Juli und Mitte August 32 Badeverbote wegen der Blaualgen, die Mensch und Tier schaden können, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) am Dienstag mit. Die Zahlen ermittelten die Naturschützer aus Online-Presseberichten und über die Webseiten der einzelnen Bundesländer.

Die Zahl der Blaualgen-Vorkommen ist in den vergangenen Jahren bundesweit laut einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung rasant angestiegen. In NRW gab es neben dem Verbot in Petershagen-Lahde noch die zwei Verbote in Duisburg und Mülheim an der Ruhr. Für fünf weitere Gewässer gab es Badewarnungen, unter anderem in Bochum.

Zu viele Nährstoffe in Seen

Blaualgen sind Cyanobakterien. In der Regel führen zu viele Nährstoffe in Seen zur Bildung von Blaualgen im Wasser - vor allem in Verbindung mit hohen Temperaturen. Die Nährstoffe gelangen oft durch intensive Düngung in der Landwirtschaft in die Gewässer. Insbesondere Kleinkindern und Menschen mit geschwächtem Immunsystem raten Behörden vom Baden in Seen mit Blaualgen-Vorkommen ab. Das Verschlucken des Wassers kann zu Durchfall und Erbrechen führen. Tiere können nach dem Trinken an den Folgen der Vergiftung sterben.