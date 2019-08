Die Polizei hat das Tempo auf der L 770 in Petershagen-Bierde kontrolliert. In einer 50-Zone fuhren zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu schnell. Foto: Kai Wessel

Petershagen (WB). Bei einer Verkehrsüberwachung haben die Beamten des Verkehrsdienstes Minden am Dienstag an der L 770 in Höhe der Ilserheider Straße (L 772) in Petershagen-Bierde die Geschwindigkeit von hunderten Fahrzeugen überprüft.