Petershagen (WB). Auf der L 770 ist es am Montagmorgen zu einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen sowie einem Auto gekommen. Dabei kam ein Sattelschlepper von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke. Ein Lastwagenfahrer zog sich Verletzungen zu.

Da die Fahrzeuge die Fahrbahn blockierten sowie zur Bergung des Sattelschleppers, musste die Landesstraße komplett gesperrt werden. Die Straße konnte erst in den frühen Abendstunden wieder freigegeben werden. Dadurch kam es im Bereich um Petershagen zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Audi-Fahrer (42) sowie ein 47-jähriger Lastwagenfahrer befuhren laut Polizei gegen 9.40 Uhr die L 770 in Richtung Lahde. Aufgrund eines Staus durch eine beampelte Tagesbaustelle hielten sie ihre Fahrzeuge in Höhe Maschstraße an. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr ein nachfolgender Lastwagenfahrer (38) aus dem Landkreis Northeim auf die haltenden Fahrzeuge auf.

Dadurch wurde der stehende Lastwagen auf das Auto geschoben. Der auffahrende Lastwagen geriet durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn und durchbrach die Leitplanke, wo er über die Böschung hing. Der mit landwirtschaftlichen Abfallstoffen voll beladene Sattelschlepper musste zunächst vor weiterem Abrutschen gesichert werden. Zu dessen Bergung mussten zwei 100-Tonnen-Kräne geordert werden. Auch der zweite Lastwagen sowie das Auto waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Fahrer des stehenden Lkw (45) wurde bei dem Unfall verletzt. Nach erster Behandlung vor Ort verbrachte man den Petershäger mittels Rettungswagen ins Klinikum Minden. Die drei Insassen des Audis blieben unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge wurde der Sachschaden mit rund 150.000 Euro taxiert.