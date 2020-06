Garbsen/Petershagen (dpa). Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Wolf in Niedersachsen sind sowohl der 76-jährige Fahrer als auch das Tier ums Leben gekommen.

Wie die Polizei in Hannover am Montagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend auf der Bundesstraße 6 zwischen Frielingen und Neustadt-Bordenau.

Nach dem Zusammenprall mit dem Wolf stieß der Kleinwagen gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kam. Ein Wolfsbeauftragter der Region Hannover stellte laut Polizei fest, dass es sich bei dem Tier um einen Jungwolf handelte.

In der Region waren in den vergangenen Monaten einige Wolfssichtungen verzeichnet worden – unter anderem im Februar in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) .