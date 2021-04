57-jähriger Autofahrer kommt in Petershagen ums Leben

Petershagen (WB) -

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 770 in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) ist am Dienstag ein 57-jähriger Autofahrer aus Diepenau ums Leben gekommen. Der Mann war am Morgen mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Dessen 35-jähriger Fahrer blieb äußerlich unverletzt.