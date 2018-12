Porta Westfalica (WB). Bei einem Unfall in Hausberge hat sich ein 34-jähriger Mindener verletzt. Er ist von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 34-Jährige am Mittwoch gegen 7.30 Uhr mit seinem Skoda den Kirchsiek in Richtung Hausberge. Aus bisher unbekannten Gründen kam er ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Er kollidierte zunächst mit einem kleinen Baum, bevor er frontal an einen zweiten Baum prallte.

Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro

Der Mindener wurde vor Ort behandelt und anschließend mit dem Rettungswagen in das Klinikum Minden gebracht. Das Auto wurde geborgen und abgeschleppt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Ein Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro entstand.