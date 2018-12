Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal erinnert an Kaiser Wilhelm I. Foto: Oliver Schwabe

Porta Westfalica (dpa). Das renovierte Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica hat sich 2018 als Besuchermagnet erwiesen. Das nach gut zwei Jahren Sanierungszeit Anfang Juli wiedereröffnete Denkmal habe seitdem geschätzte 190.000 Besucher angezogen, berichtete der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Donnerstag.

Für das Gesamtjahr gehe man von rund 250.000 Personen aus. Der Andrang übersteige damit bei weitem die Erwartungen, betonte LWL-Direktor Matthias Löb. Im Ringsockel des Denkmals hoch über Weser und Wiehengebirge befindet sich seit Sommer ein neues Besucherzentrum mit riesigen Panorama-Fenstern .

Dort gibt es Informationen zur Vergangenheit des Berges von der Römerzeit in Germanien über Preußens Pathos bis zum Elend der Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs in den Stollen direkt unter dem Monument. Wilhelm I. (1797-1888) war der erste deutsche Kaiser nach der Reichsgründung von 1871. Das 1896 eröffnete Denkmal gilt als zweitgrößtes Monument in Deutschland nach Leipzigs Völkerschlachtdenkmal.