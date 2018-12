Porta Westfalica (WB). Mit einem Beil soll ein 20-jähriger Mann aus Porta Westfalica am Abend des zweiten Weihnachtstags versucht haben, einen Geldautomaten in der Sparkassenfiliale in Neesen aufzubrechen. Als ihm dies nicht gelang, schlug er möglicherweise aus Frust auf den Automaten ein.