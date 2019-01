Das neue Besucherzentrum in der denkmalgerecht rekonstruierten Ringterrasse des Kaiser-Wilhelm-Denkmals in Porta Westfalica hat laut der Mitteilung 2018 insgesamt 250.000 Menschen angelockt. Foto: Oliver Schwabe

Münster/Porta Westfalica (WB/epd). Mit über 1,5 Millionen Besuchern haben die Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Dies habe vor allem an der Eröffnung des neuen Besucherzentrums am Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica gelegen, teilte der LWL am Mittwoch in Münster mit. Weitere Publikumsmagneten waren demnach die Sonderausstellung über das Gehirn im LWL-Museum für Naturkunde und die Kooperationsausstellung über Frieden im LWL-Museum für Kunst und Kultur, beide in Münster.

Die Besucherzahl sei die höchste in Jahren ohne die große Open-Air-Ausstellung »Skulptur Projekte«, hieß es weiter. Die Schau zu moderner Kunst im öffentlichen Raum findet alle zehn Jahre in Münster statt, zuletzt 2017. Das Rekordjahr 2018 belege das ungebrochene Interesse an den Museen des Landschaftsverbandes, sagte LWL-Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger. Das Museum für Kunst und Kultur in Münster etwa verzeichnete 2018 rund 124.000 Besucher.

LWL-Naturkundemuseum eines der gefragtesten in Westfalen

Mit 231.000 Gästen übertraf das LWL-Naturkundemuseum den Angaben zufolge zum achten Mal in Serie die 200.000er-Marke und bleibt eines der gefragtesten Museen in Westfalen. Auf hohem Niveau haben sich demnach auch die Zahlen des LWL-Industriemuseums bewegt: Rund 477.000 Menschen besuchten die acht Standorte. Dabei verzeichneten die Zeche Nachtigall in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) und das Ziegeleimuseum im lippischen Lage deutliche Zuwächse.

Das neue Besucherzentrum in der denkmalgerecht rekonstruierten Ringterrasse des Kaiser-Wilhelm-Denkmals in Porta Westfalica hat laut der Mitteilung 2018 insgesamt 250.000 Menschen angelockt. Davon kamen allein rund 190.000 Gäste in den ersten Monaten nach dem Eröffnungsfest Anfang Juli.

Während sich das LWL-Freilichtmuseum Hagen mit 116.500 Besuchern im dritten Jahr hintereinander über eine Steigerung freuen konnte, verzeichnete das Freilichtmuseum Detmold einen leichten Rückgang auf 189.000 Gäste.

Zulegen konnte nach LWL-Angaben auch das Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn auf 19.300 Besucher. Für das Landesmuseum für Klosterkultur in Lichtenau-Dalheim nennt der Landschaftsverband 85.000 Interessierte, für das Museum für Archäologie in Herne 52.000 und für das Römermuseum in Haltern 41.000.