Porta Westfalica (WB). Ein 41-jähriger Mann hat in der eigenen Wohnung in Anwesenheit zweier erwachsener Frauen mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. Der Verstoß gegen das Waffengesetz hat sich am Freitag gegen kurz vor 5 Uhr in Porta Westfalica-Lohfeld ereignet.