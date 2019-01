Infolge des Unfall, in den noch ein zweites Auto verwickelt war, war der Weserauentunnel in Fahrtrichtung Porta Westfalica am Freitag für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Laut Polizei wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Aufgrund einer technischen Störung senkte sich die Schranke an der Tunneleinfahrt nicht. Auch die Ableitungsbeschilderung konnte nicht eingeschaltet werden. Daher kam es in dem Bereich sowie auf den Ausweichrouten, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zu schnell und hektisch unterwegs

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr gegen 10.35 Uhr ein 21-Jähriger aus dem Raum Lippe mit seinem 740er BMW den Tunnel in Richtung Porta Westfalica. Zeugenaussagen zufolge wechselte er nicht nur mehrfach die Fahrstreifen von links nach rechts, sondern auch die gefahrene Geschwindigkeit lag über der zugelassenen. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über das schwere Fahrzeug. Dabei schleuderte er mehrfach zwischen den Tunnelwänden hin und her.

Hierbei kollidierte er auch mit der hinteren rechten Fahrzeugseite eines Audis, dessen Fahrerin (28) sich auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bad Oeynhausen eingeordnet hatte. Nach diesem Zusammenstoß rutschte der BMW noch über die rechte Fahrbahn, bevor er komplett beschädigt an der Tunnelwand zum Stehen kam.

Weil die Ölwanne des Autos des 21-Jährigen platzte, streute die Feuerwehr die Unfallstelle ab. Gegen 13 Uhr konnte die Tunnelröhre wieder für den Verkehr freigegeben werden.