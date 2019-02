Gegen 12.15 Uhr am Donnerstag befuhr ein 65-Jähriger in einem Renault die Portastraße in Fahrtrichtung Hausberge. Zu dieser Zeit kam eine 36-Jährige aus Richtung Bad Oeynhausen mit einem VW und wollte auf die Portastraße nach links in Richtung Barkhausen abbiegen.

Im Einmündungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dadurch wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Während der Renault-Fahrer unverletzt blieb, wurde die VW-Fahrerin aus Wallenhorst aufgrund ihrer Verletzungen in das Klinikum Minden eingeliefert.

Während der zeitweisen Sperrung des Unfallortes mussten ausgelaufene Betriebsstoffe von der Feuerwehr Porta Westfalica auf der Fahrbahn beseitigt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 11.000 Euro. Nach Angaben der Polizei könnte dem Unfall ein Rotlichtverstoß des 65-Jährigen aus Porta Westfalica vorausgegangen sein.