Gemeinsam mit Maid Marian versucht der junge Robin Hood in diesem Abenteuermusical, den Bann zu brechen, der Menschen in Tiere verwandelt hat. Die Freilichtbühne Porta steckt mitten in den letzten Vorbereitungen für dieses liebenswerte Sommertheaterstück.

Porta Westfalica (WB). Was hat Robin Hood eigentlich so getrieben, als er noch ein Junge war? Diese Wissenslücke schließt die Freilichtbühne Porta in ihrem neuen Stück. Das Abenteuermusical »Robin Hood Junior« hat am 26. Mai Premiere, Karten können ab sofort vorbestellt werden.

Das Abenteuermusical stammt aus der Feder des Autos Jan Radermacher und des Komponisten Timo Riegelsberger. Regie führt Marco Knille. Er hat vergangenen Sommer sein erfolgreiches Debüt mit »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« an der Freilichtbühne gegeben.

Und darum geht es in dem Stück: Der junge Waise Robin streift durchs Land und lebt von der Hand in den Mund – von denen, die zu viel haben, nimmt er sich das, was er zum Leben braucht. Sein Weg führt ihn auch in das ärmliche Nest Nottingham: Hier begegnet er der selbstbewussten Maid Marian, aber auch dem miesen Sheriff von Nottingham. Dem mopst er den Rosenkranz und flüchtet damit in den Wald, wo er auf ein seltsames Trio trifft: ein Eichhörnchen, ein Wildschwein und ein Bär, die tatsächlich sprechen können.

Maid Marian sucht Abwechslung

Im Spiel kommen Robin und seine neuen Freunde einem unheimlichen Zauber auf die Spur. Die Tiere sind verhexte Menschen. Gemeinsam versuchen sie den bösen Bann zu brechen. Unterstützung findet das Quartett dabei natürlich auch in Maid Marian, die sich während ihrer Ausbildung zur Hofdame fürchterlich langweilt und sich nichts sehnlicher wünscht, als ein richtig cooles Abenteuer.

»Ein Stück, das wirklich alles hat, was ein gelungenes Musical braucht«, verspricht das Team der Freilichtbühne. »Es sprüht vor Witz und Action und zieht durch temperamentvolle Musik, emotionale Songs und eine flott erzählte, packende Handlung Groß und Klein in seinen Bann.«

Karten sind im Internet zu haben , die telefonische Kartenvorbestellung ist von Donnerstag bis Samstag immer von 16.30 bis 18.30 Uhr unter 0571/71368 möglich.

Aufführungstermine

Premiere feiert »Robin Hood Junior« am Sonntag, 26. Mai, um 16,30 Uhr. Weitere Aufführungen: 9. Juni, 16.30 Uhr, 16. Juni, 16.30 Uhr, 23. Juni, 16.30 Uhr, 30. Juni, 16.30 Uhr, 7. Juli, 16.30 Uhr, 4. August, 16.30 Uhr, 11. August, 16.30 Uhr, 18. August, 16.30 Uhr, 21. August, 19 Uhr, 25. August, 16.30 Uhr, 1. September, 16.30 Uhr, 8. September, 16.30 Uhr.