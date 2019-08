Der Vlothoer war am Donnerstag gegen Mitternacht mit seinem BMW auf der Holtruper Straße in Richtung Uffeln unterwegs. Kurz nachdem er die Ortsdurchfahrt in Holtrup passiert hatte, touchierte er zunächst mit dem linken Außenspiegel ein Verkehrsschild und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von Feuerwehrleuten aus Porta befreit. Die Rettungskräfte waren von nachfolgenden Verkehrsteilnehmern alarmiert worden. Schwer verletzt wurde der Mann ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden gebracht.

Die L778 war für die Verkehrsunfallaufnahme vier Stunden gesperrt.

»Nach Rettung der eingeklemmten Person wurden die angrenzenden Ackerflächen auf weitere betroffene Personen abgesucht, dabei wurde auch eine Wärmebildkamera eingesetzt. Die Suche wurde vorsichtshalber durchgeführt, es war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, ob sich weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten«, teilte Michael Horst von der Freiwilligen Feuerwehr Porta Westfalica mit.