Von Florian Weyand

Unbekannte sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden in die Filiale von Burger King in der Feldstraße in Barkhausen eingebrochen. Mit dem Versuch, den Tresor gewaltsam zu öffnen, scheiterten die Einbrecher jedoch.

Der Tresor »erwies sich allerdings als sehr widerstandsfähig, sodass die Diebe ihr mitgebrachtes Werkzeug wieder einpacken und ohne Beute das Gebäude verlassen mussten«, berichtet die Polizei. Der Einbruch dürfte sich in der Zeit zwischen 4 Uhr in der Früh und 8 Uhr ereignet haben. Als Mitarbeiter der Fast Food-Kette am Morgen wieder zur Arbeit erschienen, entdeckten sie die Aufbruchspuren und informierten die Polizei.

Zuvor hatten es Kriminelle in der vergangenen Woche in der Nacht zu Donnerstag auf gleich drei McDonald’s-Filialen in Porta Westfalica – in Lerbeck und am Autohof in Vennebeck – sowie in Lübbecke abgesehen. In allen Fällen scheiterten die Unbekannten. Ob der jüngste Einbruch in Verbindung mit den Vorfällen der letzten Woche steht, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.