Porta Westfalica (dpa/WB). Der Fußballverein TuS Holzhausen/Porta hat sich von den Spielern der 1. Mannschaft getrennt, die bei einer Aufstiegsfeier im Mai rechte Parolen skandiert haben. Man habe in einer Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die betreffenden Personen aus dem Verein ausgeschlossen werden und Sportplatzverbot erhalten, sagte der 1. Vorsitzende Matthias Adamkowitsch am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.