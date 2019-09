Auf der A2 ist am Donnerstagabend in Richtung Hannover und in Höhe Bad Eilsen ein Kleinlaster umgekippt. Foto: Jörn Hannemann

Bielefeld/Bad Eilsen (WB). Auf der A2 ist am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Hannover bei Bad Eilsen ein Kleinlaster umgekippt. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Der Lkw-Fahrer (29) wurde leicht verletzt. Die A2 musste zeitweise in Richtung Hannover voll gesperrt worden.