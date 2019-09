Von Florian Weyand

Porta Westfalica (WB). Eine Kehrmaschine der Straßenmeisterei hat in Porta Westfalica die Leitplanke der Autobahn 2 durchbrochen und ist einen Abhang heruntergeruscht. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.16 Uhr. Eine 24 Jahre alte Frau aus Bad Salzuflen war mit der Kehrmaschine auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs. Bei Porta Westfalica-Veltheim platzte ein Reifen der Maschine, so dass diese ins Schlingern geriet und die Böschung runter rutschte. »Die Kehrmaschine ist fünf Meter den Abhang heruntergerutscht«, sagt Michael Horst, Pressesprecher der Feuerwehr Porta Westfalica. In einem Dornenbusch kam das Gefährt zum Stillstand.

Fahrerin wird im Führerhaus eingeklemmt.

Die Fahrerin wurde im Führerhaus der Kehrmaschine eingeklemmt. Sie konnte von den Rettungskräften aber aus dem Gefährt befreit werden und wurde anschließend von einem Notarzt betreut. »Sie befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus«, sagt Horst.

Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmung auf zwei Spuren gesperrt. »Auf der anderen Fahrspur fließt der Verkehr weiter«, sagt Horst. Der Verkehr soll sich mittlerweile auf etwa sieben Kilometer stauen. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch offen. Der Bergungsarbeiten dauern weiter an. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe musste die untere Wasserbehörde die Unfallstelle begutachten.