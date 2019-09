Von Christian Althoff

Porta Westfalica (WB). »Sieg Heil!«-Rufe in der Umkleidekabine: Nachdem gegen Spieler des TuS Holzhausen-Porta ermittelt wird, gehen Mannschaft und Trainer jetzt erstmals an die Öffentlichkeit.

»Zehn Sekunden Videomaterial haben das Leben vieler Personen sowohl privat als auch beruflich grundlegend verändert und mehrjährige Vereinsarbeit zerstört«, schreiben die erste Mannschaft und ihr Trainer in einem Offenen Brief.

Anfang September war ein Handyvideo aufgetaucht, das offenbar während der Aufstiegsfeier in der Umkleide der ersten Mannschaft entstanden und über WhatsApp verbreitet worden war. Jemand gibt trommelnd einen Rhythmus vor, dazu wird mehrmals »Sieg Heil!« gerufen – eine Grußformel aus der NS-Zeit (1933-1945), deren öffentliche Verwendung unter Strafe steht. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt, und der Vorstand hat die erste Mannschaft vom Spielbetrieb der Kreisliga A abgemeldet.

Spieler und Trainer sind »betroffen und traurig«

In dem Offenen Brief der Spieler und ihres Trainers heißt es jetzt, man wolle sich »in aller Form bei allen entschuldigen, insbesondere bei der Stadt Porta Westfalica, unserem Vorstand und allen Vereinsmitgliedern«. Man wolle versichern, »dass in unserer Mannschaft kein rechtes Gedankengut herrscht. Wir haben viele Spieler im Team, die einen Migrationshintergrund haben, und kommen bestens miteinander aus.« Für sie als Fußballer stehe der Sport im Vordergrund. »Wir lieben den Fußball und wollen den Menschen, die uns zuschauen, Freude bringen.« Spieler und Trainer seien »betroffen und traurig«, dass sie durch »die Medien« und viele Personen als Nazis bezeichnet worden seien. »Wir möchten noch einmal ausdrücklich betonen, dass wir keine Nazis oder Rechtsradikale sind.«

Darüber hinaus sei man »äußerst bestürzt«, dass der Vorfall Auswirkungen auf so viele Menschen gehabt habe. Unbeteiligte Freunde und Verwandte der Spieler seien »teilweise heftig belästigt, beleidigt und beschuldigt« worden.

Drohungen gegen die Mannschaft

»Spieler aus unseren Jugendmannschaften mussten sich in der Schule rechtfertigen, und viele, vor allem die kleineren Kinder, die den Sachverhalt kaum verstehen, haben jetzt Angst, dass sie keinen Fußball mehr spielen dürfen.« Auch diverse Drohungen hätten die Mannschaft erreicht.

Die Urheber der »Sieg Heil«-Rufe offenbaren sich in dem Brief allerdings nicht. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) hat noch nicht über Sanktionen entschieden. »Vermutlich möchte er erst die Ermittlungen der Polizei abwarten«, sagt der TuS-Vorsitzende Matthias Adamkowitsch.