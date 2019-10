Ein Kleinflugzeug mit zwei Insassen ist aus zunächst ungeklärter Ursache in Porta in eine Baumkrone geraten. Foto: Christian Müller

Porta Westfalica (WB/cm). Am frühen Samstagnachmittag fordert ein Einsatz die Höhenretter aus Espelkamp heraus: Ein Kleinflugzeug mit zwei Insassen ist aus zunächst ungeklärter Ursache in Porta in eine Baumkrone geraten. Die Insassen seien ersten Meldungen zufolge unverletzt.

Die ungewollte Landung in dem Baum hat am frühen Nachmittag für ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Seit etwa 16 Uhr sind die Höenretter aus Espelkamp im Einsatz und versuchen in dem Waldstück am Mindener Weg zu dem Flugzeug in etwa 15 Metern Höhe zu klettern.

Ersten Angaben zufoilge habe die Feuerwehr telefonischen Kontakt zu den beiden Insassen des Flugzeugs, die demzufolge bislang unverletzt seien. Ein Polizeihubschraber kreist über der Einsatzstelle.