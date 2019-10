Porta Westfalica/Augsburg (WB). Der Mann, der am Montagvormittag bei einem SEK-Einsatz in Porta Westfalica-Hausberge (Kreis Minden-Lübbecke) festgenommen wurde, bestreitet die Vorwürfe energisch, er sei der anonyme Anrufer bei zwei bayrischen Polizeidienststellen gewesen. Der 37-Jährige kommt wieder auf freien Fuß. In seiner Wohnung fand die Polizei erlaubnisfreie Waffen und Muniton.