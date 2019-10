Das Segelflugzeug hängt weiterhin in den Bäumen in Porta Westfalica. Foto: Amadeus Sartorius/Hannoverreporter/dpa

Von Florian Weyand

»Wir haben gerade die Information bekommen, dass die Bergung nicht stattfinden kann«, sagt Moritz Möller (21), Sprecher des Luftsportvereins Lüchow-Dannenberg, am Montagnachmittag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Der Boden an der Unglückstelle sei zu weich, das sorge für Probleme bei der Anlegung einer provisorischen Straße. Die Kräne, die für die Bergung benötigt werden, hätten keinen Halt.

Foto: Christian Müller

Der Klub mit rund 100 Mitgliedern aus Niedersachsen ist als Eigentümer des Segelflugzeugs für die Bergung verantwortlich und plant in enger Abstimmung mit der Stadt Porta Westfalica sowie den zwei Besitzern des Waldes das Vorgehen.

Bergung wird am Dienstag neu geplant

Gemeinsam mit einem Mitglied des Luftsportvereins wird Möller am Dienstag dennoch nach Porta Westfalica fahren, um die weiteren Bergungsarbeiten zu koordinieren. »Wir werden vor Ort mit dem Eigentümer des Geländes, der ausführenden Firma und dem Ordnungsamt sprechen«, sagt er.

Ein Segelflugzeug war am 12. Oktober nahe des Fernsehturms in Porta Westfalica verunglückt und in zwei Baumkronen stecken geblieben. Zwei Personen wurden in einer mehr als vierstündigen Rettungsaktion befreit.