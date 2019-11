In der Nacht zu Sonntag hat es in Porta Westfalica-Hausberge einen Unfall mit einem schwarzen Audi gegeben. Foto: Feuerwehr Porta/Michael Horst

Porta Westfalica (WB). In Porta Westfalica hat es in der Nacht zu Sonntag einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr wurde gegen 1:02 Uhr alarmiert und zu dem Unfall im Ortsteil Holzhausen gerufen.

Ein schwarzer Audi war auf der Vlothoer Straße von Hausberge in Richtung Holzhausen unterwegs. In Höhe des Ortsschildes Holzhausen kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenstreifen. Dort überfuhr der Wagen mehrere Schilder. Er schleuderte über die Vlothoer Straße und rammte auf der linken Seite eine Straßenlaterne, diese wurde durch die Kollision zerstört. Der Wagen schlug dann mit der Fahrerseite in einem Baum ein und kam schließlich zum Stehen.

Entgegen erster Meldungen war niemand eingeklemmt, es befanden sich 2 Personen im Fahrzeug – diese konnten das Fahrzeugwrack aus eigener Kraft verlassen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war anfangs die genaue Anzahl der Personen nicht bekannt, im Fahrzeug befanden sich ein Kindersitz und Spielzeug. Deshalb wurde der nähere Bereich um die Einsatzstelle abgesucht. Weitere Personen wurden nicht aufgefunden.

Die beiden verletzten Personen wurden notärztlich versorgt und ins Klinikum Minden transportiert. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und sicherte sie ab, ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut. Die Bereitschaft des städtischen Bauhofs wurde alarmiert um die zerstörte Straßenlaterne zu sichern.