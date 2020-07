Einbruch in Döhren

Raiffeisenfiliale mit Postbank war in der Nacht zu Dienstag das Ziel von Verbrechern

Petershagen-Döhren (WB). Bisher Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in die Raiffeisenfiliale in Döhren eingebrochen. Ob sie bei ihrem Verbrechen auch Beute gemacht haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.