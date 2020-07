Polizei entdeckt Drogenplantage

Porta Westfalica-Veltheim (WB). Eine Drogenplantage mit rund 170 Pflanzen samt professionellem Equipment zur Aufzucht haben Einsatzkräfte am Sonntag in der Driftenstraße in Porta Westfalica-Veltheim ausgehoben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und am Montagnachmittag dem Amtsgericht Minden vorgeführt. Hier wurde ein Untersuchungshaftbefehl verkündet.

Von Westfalen-Blatt