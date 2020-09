Porta Westfalica (WB/cm). Der Anbau eines Wohnhauses in Porta Westfalica-Neesen ist am Sonntagabend in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der gesamte Dachstuhl des Hauses in Flammen. Die Feuerwehr hatte bis in die Nacht zu tun.

