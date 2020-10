Porta Westfalica (WB). Mithilfe eines Fotos hofft die Polizei Minden auf die Spur eines Fahrraddiebes zu kommen. Der Unbekannte steht im Verdacht, am 24. September gegen 16.10 Uhr vom Hinterhof eines Hauses an der Meißener Straße in Porta Westfalica-Neesen ein E-Bike im Wert von 2.800 Euro gestohlen zu haben.

Von Westfalen-Blatt