Porta Westfalica (WB/du). Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica musste am Samstagabend zu zwei Einsätzen gleichzeitig ausrücken. In Holzhausen war ein Trockner in Brand geraten, auf dem Rastplatz Fuchsgrund an der A 2 war eine größere Mengen Diesel ausgelaufen.

Von Westfalen-Blatt