Hierbei handelt es sich um FASD, die fetale Alkoholspektrumstörung. Sie ist nicht heilbar. Ein normales Leben in der Gesellschaft ist nur den wenigsten Menschen mit FASD möglich. Die größten Probleme liegen oft in der Bewältigung des Alltags. In Porta Westfalica entsteht jetzt ein Treffpunkt für Pflege- und Adoptivfamilien, die Kinder mit FASD aufgenommen haben.

Auch Familie S. hat einen kleinen Jungen aufgenommen, nachdem sie kein eigenes weiteres Kind bekommen konnte. Ihr Pflegesohn Marc hat sich auf Anhieb gut mit ihrer leiblichen Tochter verstanden. Alles schien gut. Aber nach einer gewissen Anpassungszeit war der Tagesablauf der Familie geprägt von Marcs Wutanfällen und massiven Aggressionen. Zunächst bekamen Außenstehende nicht mit, was bei Familie S. los war. In der Öffentlichkeit verhielt sich Marc angepasst und freundlich. Und so wurden erste Hilferufe beim Pflegekinderdienst nicht erhört.

Als Marc in den Kindergarten kam, zeigten sich nach einer Anpassungsphase auch dort Anzeichen seines auffälligen Verhaltens. Er fand keine Freunde und wirkte in der Gruppe überfordert, auch durch die vielen Reize, die er wahrnahm. Es wurde ihm eine Integrationskraft zur Seite gestellt. Erst Jahre später folgte die Diagnose pFAS – partielle FAS. Da besuchte Marc bereits die Schule. Trotz verschiedener Empfehlungen und gegen den Wunsch der Familie wurde er, ohne eine Integrationskraft, in die Regelschule eingeschult.

In der Grundschule wurde Marc immer auffälliger. Oft musste er frühzeitig aus der Schule abgeholt werden. Sein damaliger Lehrer engagierte sich sehr für ihn, aber Marcs Überforderung und Überanstrengung wurden immer deutlicher. Die Belastung für die gesamte Familie wurde größer.

Auch wenn die Diagnose pFAS erschreckend ist, so tut es der Familie gut zu wissen, dass sie nicht verantwortlich für Marcs Verhalten ist und es nichts mit ihrer Erziehung zu tun hat. Trotz der Diagnose und des bestehenden Behinderungsgrades, kämpft die Familie immer wieder um Hilfeleistungen.

Heute besucht Marc eine Sonderschule. Hier ist er gut angekommen und hat zwei tolle Klassenlehrerinnen. Die Familie hofft sehr, dass das auch so bleibt. Aber sie weiß auch, dass die Auseinandersetzungen sowohl mit Marc als auch um Hilfeleistungen bleiben werden.

Gerne möchte Familie S. sich mit anderen betroffenen Familien austauschen. Da es ein entsprechendes Angebot in der Nähe nicht gibt, entstand die Idee der Selbsthilfegruppe. Gemeinsam mit anderen Pflege- und Adoptivfamilien möchte sie Erfahrungen und Informationen austauschen und sich gegenseitig Mut machen.

Das erste Treffen ist für Freitag, 20. November, um 19 Uhr im Gemeindehaus Hausberge, Kirchsiek 7 in Porta Westfalica, geplant. Weitere Informationen gibt es über die Selbsthilfe-Kontaktstelle der Parisozial unter Telefon 0571/8280217. Bei den Gruppentreffen gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten.