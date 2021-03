In Frontladergabel gestürzt

Mann wird in Porta Westfalica schwer verletzt – Feuerwehr muss Flex einsetzen

Porta Westfalica-Hausberge (WB) -

Bei Arbeiten mit einer Frontladergabel ist ein Mann in Porta Westfalica-Hausberge am Freitagabend schwer verletzt worden. Die Gabel hatte sich in ein Bein des Mannes gebohrt. Die Feuerwehr setzte eine Flex ein, um den Verletzten aus seiner Lage zu befreien.