Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster in einem Eilverfahren entschieden. Sprecherin Dr. Gudrun Dahme: „Nach Ansicht des Senats hat sich die Frau den Anordnungen des Gesundheitsamts beharrlich widersetzt.“ Nachdem es in dem Heim kurz vor Weihnachten einen ersten Corona-Verdacht gegeben hatte, war es im Januar zu einem schweren Infektionsausbruch gekommen. Laut Kreisverwaltung wurden zehn Mitarbeiter und 20 Bewohner positiv auf Corona getestet, mindestens sieben Bewohner starben schließlich nach Behördenangaben an den Folgen der Infektion. Schon vorher hatte das Gesundheitsamt strikte Anweisungen zum Infektionsschutz gegeben.