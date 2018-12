Sternenkind Lea Sophie Wagner ist in ihrem Element gewesen. Ausgestattet mit Sternenpokal, Stab und Holzsternen besuchte sie die Händler, verstreute Sternenstaub und verzauberte die Besucher mit einem Gedicht. Foto: Silke Birkemeyer

Von Silke Birkemeyer

Preußisch Oldendorf (WB). Ausgestattet mit den besten Zutaten für einen Weihnachtsmarkt hat Preußisch Oldendorf am Wochenende seinen Sternenzauber veranstaltet. Bereits zum 14. Mal konnten die Besucher den Markt mit dem besonderen Flair erleben.

Eisige Kälte, Sternstunden, der Duft von Punsch und Feuerzangenbowle, Mutzenmandeln, Budenzauber rund um die Kirche und zu guter Letzt noch eine Prise Schnee – diese gute Mischung bot sich am dritten Adventswochenende den Gästen. Wieder einmal hatte der Gewerbeverein in Kooperation mit der ortsansässigen Grundschule, den Kindergärten und mit den vielen Ausstellern ein gelungenes Programm zusammengestellt.

Kita-Kinder als Sterne verkleidet

Nach der feierlichen Eröffnung durch Wilhelm Pörtner (Vorsitzender des Gewerbevereins), der aktuellen Sternenfee Lea Sophie Wagner und Bürgermeister Marko Steiner hatten die Kinder aus der Kita Wunderwelt ihren großen Moment. Gemeinsam mit den Erwachsenen präsentierten sie ein Theaterstück, in dem es um ein weihnachtliches Musical ging.

Die als rote, blaue, grüne und gelbe Sterne verkleideten Kinder trugen in kleinen Gruppen ihre besonderen Fähigkeiten vor und sangen, tanzten und musizierten auf der Bühne vor der Kirche. Zum Schluss gelang es dem zauberhaften Dirigenten Konrad (gespielt von Ingrid Ortlieb) die bunte Schar zu einem gemeinsam gesungenen Lied zusammenzubringen: »Alle Sterne alle wünschen euch ein frohes Fest«, hieß ihre festliche Botschaft.

Sternenzauber in Preußisch Oldendorf Fotostrecke

Foto: Silke Birkemeyer

Sternstunde in der Kirche

Fröhlich und bunt war auch der Auftritt der Grundschulkinder. Die Schüler der ersten und dritten Klassen sangen von dem Abenteuer in der Weihnachtsbäckerei während die Kinder des Tanzkurses unter der Leitung von Marlies Schmale eine tolle Choreografie mit fluoreszierenden Stäben auf schwarzer Kleidung zeigten. Wer nach dem poppigen Auftritt etwas mehr Besinnlichkeit suchte war in der Sternstunde in der Kirche richtig aufgehoben.

Klassische Weihnachtslieder, gespielt von den Schülerinnen und Schülern der Musikschule Preußisch Oldendorf unter der Leitung von Johanna Hespe, boten einen schönen Rahmen, um sich auf das Fest einzustimmen. Insgesamt 17 Musiker präsentierten tradierte und moderne Kompositionen auf ihren Quer- und Blockflöten, Geigen und Gitarren. Zwischendurch gab es kurze Geschichten, die die Zuschauer auf das Fest einstimmten. Draußen auf der Bühne spielte in der Zwischenzeit der Posaunenchor unter der Leitung von Lothar Saß weihnachtliche Melodien. Das sei, so sagte er, angesichts der kühlen Witterung gar nicht so einfach, da die Blechblasinstrumente auf Temperaturunterschiede reagierten.

Nikolaus bringt Geschenke

Der Ruf nach dem Nikolaus war auch in den dicken Kirchenmauern gut zu hören. Pünktlich um 17.15 Uhr betrat er die Bühne, um Gedichte zu hören und Geschenke zu verteilen. Gemeinsam mit der Sternenfee, die immer wieder Sternenstaub verteilte, ging er anschließend über den Markt, der sich mit der einsetzenden Dunkelheit schnell füllte und dem Markt den richtigen Zauber verlieh.

Die Stände mit Kunsthandwerk, Waffeln am Stiel, handgemachtem Schmuck und selbst gestrickten Socken, frischen Forellen und wärmenden Getränke waren auch in diesem Jahr wieder beliebte Anlaufstellen. Kreativ war der OTSV, der Sternschnuppen-Punsch verkaufte. Der Klassiker, die Feuerzangenbowle, hatte ebenso seine Liebhaber wie die Winterküsse, die Frauke von Dam mit ihrem Team an den beiden Feuerstellen verkaufte.

»Wir nutzen den Markt vor der Haustür immer gerne. Da können wir doch zu Fuß hingehen«, freute sich auch Marktbesucherin Anke Hollenberg, die sich zusammen mit Freunden die Hände an einem Heißgetränk wärmte. Und als hätte das Gitarrenspiel am Samstag zu »Leise rieselt der Schnee« im Himmel Gehör gefunden, wurde die weihnachtliche Kulisse am Sonntag zu einer Winterlandschaft.