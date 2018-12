Autor Erich Tischer (vorne) signiert eines der ersten Exemplare seines Buches »Aus alter Zeit in Oldendorf«. Das Werk präsentieren (von links) Helmut Recker, Karl Wilhelm Finke, Marko Steiner, Dieter Besserer und Rainer Höke. Foto: Angelina Zander

Von Angelina Zander

Preußisch Oldendorf (WB). Wer kennt noch die Anekdote von der Hochzeit Wilhelm Vortmeyers, dem späteren Stadtvertreter, und seiner Frau Wilhelmine? Laut eines Zeitungsberichtes soll an diesem Tag, 1. Juni 1888, während der Trauung der Schornstein gebrannt haben.

Die »Gestörte Hochzeit« hatte die Zeitung damals getitelt. Manch einem mag auch das »Oldendorfer Lied« ein Begriff sein, das häufig in unterschiedlicher Weise überliefert worden ist und in dem es unter anderem heißt »Bei Meyersieck dort auf der Eck, da holt man sich die Öfen weg.«

Geschichten und Lieder wie diese hat Erich Tischer seit 2006 im »Rundblick« veröffentlicht. Nun hat er ein Buch herausgegeben, in dem seine Werke gesammelt sind unter dem Titel »Aus alter Zeit in Oldendorf – Erinnerungen aus fast 100 Jahren«. Ein Text sei im Buch zu finden, der nicht im Rundblick gestanden hat. Das besondere Extra ist eine Geschichte über die Windmühle auf der Trotzenburg.

Fotos und persönliche Geschichten

Erich Tischer ist 98 Jahre alt, hat sich mit über 80 Jahren mit der modernen Technik von Computer und Internet vertraut gemacht und seine Erinnerungen aufgeschrieben. Für seine Texte forschte er außerdem im Stadtarchiv und hat sich viele Geschichten erzählen lassen. Ergänzt werden die Texte des Buches durch viele Fotos, oft ist auch Erich Tischer darauf zu sehen.

Wie im Kapitel »Die Rentner-Bank«. Diese steht an der Hauptschule in Preußisch Oldendorf und war ein Geschenk an die Wandergruppe mit zehn Rentnern gewesen, die 1987 beschlossen, sich jeden Mittwochnachmittag zum Wandern zu treffen. Die Namen der Mitglieder wurden auf einer Messingtafel verewigt. Das passende Bild zeigt unter anderem Ewald Schwarze und Erich Tischer, die auf der Bank Platz genommen haben.

Korrektur mit vielen Arbeitsstunden verbunden

Zahlreiche Texte seines Buches handeln auch von Familie Vortmeyer und insbesondere von Wilhelm Vortmeyer, der »für Oldendorf viel gemacht hat und auch mal ins Portemonnaie gegriffen hat«, sagt Tischer. Er habe dafür gesorgt, dass genug Platz für den Bau der Hindenburghalle vorhanden war und dass das Kriegerdenkmal fertig gestellt wurde.

Der 98-jährige Erich Tischer hat es sich für sein Buch nicht nehmen lassen, alle Texte noch einmal selbst zu redigieren, etwas zu verändern und manche Themen zusammenzufassen. »Sie glauben ja nicht, wie viele Stunden das gekostet hat«, sagt Tischer. »Als ich den Stapel kriegte, hat er erst 14 Tage gelegen.« Schnell sei im klar geworden, dass das Buch nicht so lang sein könne. Außerdem verrät er, dass er noch nie eine Leidenschaft für das Schreiben gehabt habe. »Aber Geschichten konnte er erzählen«, ergänzt Stadtheimatpfleger Karl Wilhelm Finke.

»Auf Spurensuche«

Bürgermeister Marko Steiner betont, dass sich das Buch nicht nur für ältere Preußisch Oldendorfer eignet, um in Erinnerungen zu schwelgen: »Es ist gerade für die interessant, die keine Großeltern mehr haben, die erzählen können.« Stadthistoriker Dieter Besserer ergänzt: »Man kann auf Spurensuche im Ort gehen.« Viele Schauplätze, wie der Weg zum Limberg, könnten heute noch nachvollzogen werden.

Verkauft wird das Werk von Erich Tischer im Bürgerbüro, der Bücherstube in Lübbecke und bei Kölle Druck, dem Verleger des Buches. Ein Betrag des Erlöses werde dem Stadtarchiv zur Verfügung gestellt, sagte Rainer Höke, Inhaber von Kölle Druck.