Preußisch Oldendorf (WB). »Wir müssen am Ball bleiben«, hat Herbert Weingärtner bei der Ratssitzung im September zum Thema Ortsumgehung L 557 in Bad Holzhausen gesagt. »Mir fällt nichts mehr ein, was wir noch an Argumenten anführen könnten, außer, dass unser Dorf leidet«, ergänzte damals Bürgermeister Steiner. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit.

Mehrheitlich hatte der Rat im September beschlossen, die Landesregierung mit einer Resolution zur »Wiederaufnahme der Planungen der B65n und der L 557n« aufzufordern. Auch Bundestagsabgeordneter Achim Post (SPD) und Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann (CDU) hatten sich mit einem Schreiben an Landesverkehrsminister Hendrik Wüst gewandt, um auf die Situation hinzuweisen. Die Abgeordneten baten in ihrem Brief laut einer gemeinsamen Mitteilung, »die kurzfristige Umsetzung der vorhandenen Ausbauplanung für die Ortsumgehung Bad Holzhausen mit hoher Priorität wieder aufzunehmen«.

Planung so schnell wie möglich

In seiner Antwort hat Landesverkehrsminister Wüst nun erklärt, dass das Verkehrsministerium gemeinsam mit dem Landesbetrieb entschieden hat, die Planung für den ersten Bauabschnitt, zwischen der K 24 und der B 65, »so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Die Maßnahme gehört für die Landesregierung zu den nun vorrangig anzugehenden Planungen. Abhängig vom weiteren Aufwuchs an Planungskapazitäten ist eine Aufnahme der Planung noch in dieser Legislaturperiode beabsichtigt«, so Wüst.

Marode Stützwand wird saniert

Ein Planungsbeginn für den zweiten Abschnitt der L 557, von der B 65 bis zur K 80, sei nicht vorgesehen. Über eine Neubewertung werde im Zuge weiterer Planungen entschieden, heißt es in der Antwort von Wüst. Derzeit sei der Landesbetrieb Straßenbau NRW damit beschäftigt, die marode Stützwand in Bad Holzhausen zu sanieren. »Zeitgleich oder im Anschluss daran soll dann auch die Fahrbahn der L 557 im Umfeld saniert werden. Dazu laufen aktuell planerische Untersuchungen und Vorbereitungen, nach deren Abschluss die erforderlichen Informationen und Abstimmungen mit den Kommunen und anderen betroffenen Institutionen erfolgen.« Berücksichtigt werden solle die Maßnahme bei der Aufstellung des Landesstraßenerhaltungsprogramms für das kommende Jahr. »Der Zeitpunkt der Realisierung hängt vornehmlich von dem erfolgreichen Abschluss aller Vorbereitungen ab.«

Bianca Winkelmann und Achim Post sagten: »Wir freuen uns, dass nun Bewegung in die Planungen für die Ortsumgehung Bad Holzhausen kommt. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung. Für die Menschen in unserer Region ist es wichtig, so schnell wie möglich eine Entlastung zu bekommen.«