Diana aus Ghana und ihre Tochter waren zusammen mit vielen anderen Familien zu dem festlichen Nachmittag ins Gemeindehaus gekommen. In einem Kurzreferat berichtete sie von Weihnachten in ihrer Heimat. Foto: Silke Birkemeyer

Von Silke Birkemeyer

Ellen Rachut hatte für den Nachmittag im Gemeindehaus der evangelischen Kirche ein besonderes Programm zusammengestellt und dabei deutsche Traditionen und internationale Geschichten rund um das Fest der Feste gefühlvoll gemischt.

Mit typischen Weihnachtsrequisiten

Plätzchen und Nüsse, Kerzenschein und ein Tannenbaum mit roten Kugeln – diese Utensilien sind aktuell die Klassiker für jede Weihnachtsdekoration. Im Gemeindehaus Preußisch Oldendorf war dies jedoch die Kulisse für Menschen, die sonst wenig oder gar keinen Bezug zu den typischen Requisiten des Weihnachtsfestes haben. Menschen, die für wenige Stunden eine Gemeinsamkeit erlebten, die für uns selbstverständlich ist: in Frieden miteinander feiern. Helferinnen und Helfer kamen so mit etliche Familien aus Somalia und Ghana, Syrien, Tadschikistan, dem Iran oder dem Irak zusammen und feierten gemeinsam, obwohl sie in der Regel bedingt durch Religion oder Kultur mehr Trennendes als Gemeinsames haben.

Flüchtlinge erzählen

Anders als in den vergangenen Jahren hatte Ellen Rachut in diesem Jahr die Idee, die Gäste zu Wort kommen zu lassen. Und so hatten einige Flüchtlinge Geschichten und Erlebnisse aus ihrer Heimat rund um das Thema Weihnachten vorbereitet und trugen diese in deutscher Sprache in dem voll besetzten Saal vor. Es gab Geschichten von ausgelassenen Festen mit Süßem, festlicher Kleidung und dem friedlichen Nebeneinander der Religionen. Geschichten über Weihnachten im Iran, wo das Feiern des christlichen Festes nicht erlaubt ist, und Impressionen aus Afrika über ein Fest unter freiem Himmel mit Opfergaben, Geschlechtertrennung und tagelangen Feierlichkeiten.

Ob Zucker- oder Opferfest, Ramadan oder Heilig Abend; allen Erzählungen gemeinsam war der Aspekt des friedlichen Miteinanders, der Stellenwert eines guten Essens und gepflegter Kleidung.

»Gute Laune im Winter«

Winter, so beschrieb die 18-jährige Yasmin ihre Eindrücke, sei so dunkel und trist in Deutschland. Im Gegensatz dazu genieße sie die Weihnachtszeit besonders, weil es überall so wunderbar leuchte. »Weihnachten bringt Freude und gute Laune in diese Jahreszeit«, sagte die junge Iranerin, die seit drei Jahren in Deutschland lebt und gerade für die Qualifikation für die Oberstufe lernt. Sie und die vielen anderen Familien erlebten einen gelungenen Nachmittag mit festlich hergerichteten Tischen, Tannenzweigen und Mandarinen, Gesang, selbst gebackenen Plätzchen und viel Zeit zum Austausch. »Für die Integration ist es so wichtig«, sagte Rachut.

Zusammen mit Diana, Farhard, Hakima, Eraj, Liban und Yasmin hatte Ellen Rachut die Kurzreferate in deutscher Sprache vorbereitet und holte so die Welt nach Preußisch Oldendorf. Zwischen den Vorträgen spielten Gertrud Küpper und Yasmin Weihnachtslieder auf dem Klavier. Das Programm endete schließlich mit dem Klassiker aller Weihnachtsmelodien, dem Lied »Oh du fröhliche«, dass nach einigen Proben von allen Teilnehmern stimmkräftig mitgesungen wurde.