Auch heute noch finden sich auf Silvester-Deko viele schwarze Männer mit Zylinder und Kehrbesen zusammen mit Symbolen wie Glücksschweinchen und vierblättrigem Glücksklee. Auch die Bezirksschornsteinfeger aus dem Altkreis Lübbecke und ihre Mitarbeiter (sowie einige Kollegen aus dem Altkreis Minden) pflegen einen Brauch.

Sie treffen sich alljährlich zum Jahresende und schicken ihre Neujahrsgrüße an die Menschen im Lübbecker Land – diesmal auf dem Rittergut Crollage in Bad Holzhausen. Besonders stolz ist Volker Heidergott (2. Reihe, 3. von links), der bis zu seinem Ruhestand in diesem Jahr im Bezirk Preußisch Oldendorf aktiv war. In seiner Familie lebt die Tradition der Glücksbringer fort. »Mein Vater war schon Schornsteinfeger. Und wir sind heute mit drei Generationen vertreten«