Von Bernd Herbort

Preußisch Oldendorf (WB). Wir schreiben das Jahr 1655. Eine aufgebrachte Bauerschaft in Holzhausen zieht bewehrt mit Äxten durch den kleinen Ort und zerstört das neu gebaute Haus eines der ihren. Wenn Sebastian Schröder (28), Historiker aus Bad Holzhausen, Ausflüge in die Vergangenheit macht, dann wird Geschichte lebendig.

Was war der Grund für den Aufruhr vor mehr als 300 Jahren? Einer der Bauern hatte sich erdreistet, gegen die Dorfhierarchie zu verstoßen. Der Bauer hatte es gewagt, ein neues Haus zu errichten, sagt Schröder. Sein Vergehen: Es hatte nahezu die gleichen Ausmaße wie das Gehöft des ersten Bauern am Ort. Das habe nach damaligem Verständnis gegen die üblichen Regeln der dörflichen Ordnung verstoßen, berichtet der Historiker und erklärt: Die Hierarchie hätte eingehalten werden müssen. So eine Dreistigkeit durfte damals nicht ungesühnt bleiben und forderte harte Bestrafung. Also seien die größeren Bauern zum neu gebauten Haus des Rebellen gelaufen, um dort das tragende Ständerwerk des neuen Domizils zu zerschlagen, bis es wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Die Rangordnung war wieder hergestellt.

Bei der Doktorarbeit

Historiker Sebastian Schröder schreibt gerade an seiner Doktorarbeit, in der es um die Umstrukturierung des Steuerwesens im Verlauf der Neueren Geschichte geht. Gefragt nach seiner Studienwahl, erklärt er: »Geschichte zu studieren, ist in der heutigen Zeit sicherlich ein Wagnis, denn die beruflichen Perspektiven sind dünn gesät. Dennoch, wenn eine Leidenschaft für eine Sache groß genug ist, gibt es dazu bestenfalls nur halbherzige Alternativen.«

Schon im Alter von 14 Jahren sei er vom »Historienbazillus« infiziert worden. Die Initialzündung hätten uralte, größtenteils in Deutscher Schrift verfasste Verträge geliefert, die seine Großmutter auf dem eigenen Hof entdeckt hat. Mit ihr zusammen habe er die Texte mit großem Enthusiasmus entziffert und sie in lesbare Form auf den Computer übertragen. Diese Verträge, so lässt Sebastian Schröder wissen, seien der Auslöser für seine spätere Studienentscheidung gewesen.

Kontakt zu Willi Koch

Danach habe er nach weiteren Herausforderungen gesucht und den Kontakt zum damaligen Ortsheimatpfleger Willi Koch aufgenommen. Zusammen mit ihm sicherte er Chroniken, um sie zu übersetzen und auszuwerten.

Seine Begeisterung gilt in erster Linie der regionalen Geschichte. Die damaligen wirtschaftlichen Gegebenheiten der Region, das Leben der Menschen und deren Kultur würden einen großen Raum in seinen Forschungen einnehmen, sagt Schröder. Dafür geht er in Archive und sucht nach historischen Belegen von den Anfängen des 16. Jahrhunderts bis hin zum 18. Jahrhundert, in denen sich noch viele Elemente des Mittelalters fänden. Dabei gehe es ihm nicht darum, bestimmte, für uns wenig nachvollziehbare Rituale oder Sachverhalte zu bewerten, sondern sie wertfrei zu betrachten und den damaligen Menschen lediglich über die Schulter zu schauen. Selbst wenn man sie, so Schröder, in der heutigen Zeit nicht mehr in allen Details nachvollziehen könne.

Spannende Neuzeit

Vieles allerdings, wie auch die eingangs erwähnte Episode, werde nach Ansicht des Historikers verständlicher, wenn man gedanklich die damaligen hierarchischen Strukturen zu Grunde legt. Der Beginn der Neuzeit sei eine Periode voller Umbrüche gewesen. Johannes Gutenberg erfand um 1440 das gedruckte Wort, es gab unterschiedliche Religionen, und neue Gewerbezweige entstanden. All das habe nach und nach für das Auseinanderdriften der althergebrachten Lebensbedingungen gesorgt, so Schröder.

Wenn er über solche Zusammenhänge redet, dann spürt man, Sebastian Schröder ist in seinem Element. Dabei sei ihm in den letzten Schuljahren das Interesse am Geschichtsstudium fast schon verloren gegangen. Während seines Zivildienstes habe er jedoch gemerkt, wie eng er mit der Geschichte seiner Heimat Bad Holzhausen, dem Mindener, Tecklenburger und Ravensberger Land verbunden ist. Mit dieser Erkenntnis startete er 2010 an der Universität Bielefeld sein Geschichtsstudium und schloss es 2013 mit dem Bachelor ab. Kurze Zeit später wechselte er zur Uni Münster, um einen Masterstudiengang zu belegen, den er 2016 abschloss.

Interesse an Kirchengeschichte

Holzhausen gehörte einst zur Grafschaft Ravensberg. Luthers Ideen hätten hier nur langsam Fuß fassen können, so Schröder, da sich die Reformation hier ohne den Druck der Obrigkeit etablieren musste. Im Gegensatz dazu sei der Graf von Tecklenburg schon früh ein Verfechter der neuen Lehre gewesen und habe das religiöse Umdenken gefördert.

Die Auseinandersetzung mit dem Wandel der Kirche ist für Schröder »faszinierend«. Deswegen habe er sich mit einigen Kollegen kurzgeschlossen, um gemeinsam eine Vortragsreihe zu planen, die zwar nicht die Reformationsgeschichte in den Vordergrund stellt, aber dennoch die Kirchengeschichte im Blick behält. Dabei geht es auch um die Entzifferung und Bedeutung alter Grabsteine. Angedacht ist zudem ein Vortrag über die Position der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus.

Ganz wertfrei verstehen

Geschichte, so mahnt Schröder an, sollte für jeden »nachspürbar« sein. Man müsse auch nicht zwangsläufig ein tiefes Verständnis für bestimmte Handlungen, Gewohnheiten oder Strukturen entwickeln, aber man sollte lernen, sie vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeiten zu verstehen. Schröder differenziert zwischen »Verständnis für etwas haben« und »Verstehen«. Etwas »verstehen« müsse eben nicht zwangsläufig »Verständnis« zur Folge haben.

Diese Klarstellung ist ihm wichtig. Daraus zieht er einen bemerkenswert einfachen Schluss: »Es wäre gut, das Fremde, das Andersartige, andere Kulturen und Religionen einfach ohne Bewertung stehen zu lassen, und nicht alles und jeden mit unserem von unserer Kultur geprägten Toleranzbegriff einer Bewertung zu unterziehen.« Andersartigkeit verstehen, ohne zu bewerten. Das gelte nicht nur für die Sonderbarkeiten der Geschichte. Wertfrei Kulturen und Menschen entgegenzutreten, habe auch in unserer turbulenten Zeiten eine tragende Bedeutung.