Initiiert wurde der Cup vor 13 Jahren vom Rahdener Skatspieler Hans-Günther Meyer, der das Turnier zusammen mit dem Preußisch Oldendorfer Gerd Schöning und der Touristik Preußisch Oldendorf ins Leben rief. Zum Jahreswechsel wird die Gesamtleitung an den Bünder Rüdiger Horinek übergeben. Er verfügt als Funktionär im Skatsport über weitreichende Erfahrungen und will den Wiehen-Cup in positiver Weise weiter entwickeln. In den vergangenen Jahren gab er der Veranstaltung als Turnierleiter neue Impulse, so dass sie steigende Teilnehmerzahlen verzeichnete. Hans-Günther Meyer gibt die Gesamtleitung aus Altersgründen ab, wird aber als Teilnehmer weiter mit dabei sein.

120 Spieler erwartet

Nach dem Teilnahmerekord 2018 mit einem Starterfeld von 105 Akteuren wird im Januar mit 120 Spielerinnen und Spielern erneut eine neue Bestmarke erwartet. Die Familie Stork erhielt bei den Veranstaltungen jeweils viel Lob für die guten Spielbedingungen und den guten Service. Der 13. Wiehen-Cup beginnt am 18. Januar um 19.10 Uhr mit der ersten Spielrunde und endet am 20. Januar gegen 17 Uhr mit der Siegerehrung.

Blick in die Siegerlisten

Der überragende Akteur des 12. Wiehen-Cups war Deni Lazicic. Der Europameister von 2017 holte beim Wiehen-Cup 2018 in den neun Runden zu jeweils 48 Spielen 11.163 Punkte und belegte damit Platz eins, gefolgt von Hartmut Seeber mit 10.141 Punkten und Michael Schweda mit 10.037 Zählern. Im Tandem siegten Deni Lazicic/Uwe Fug mit 20.762 Punkten. Nur im Mixedwettbewerb blieb Deni Lazicic mit Partnerin Uschi Gehrke (Rang 4) ein Platz auf dem Siegertreppchen verwehrt. Platz 1 belegten Hartmut Seeber/Michaela Dornbach. Die Berlinerin Gaby Döpelheuer hatte den Wiehen-Cup 2016 gewonnen. Sie belegte 2018 Platz elf und gewann damit den Damenpokal, verbunden mit einem Ehrenpreis der Preußisch Oldendorfer Touristik.

Die Lokalmatadoren blieben 2018 hinter erfolgreicheren Teilnahmen der Vorjahre zurück. Der vielfache Altkreismeister Andreas Hartmann aus Oberbauerschaft war mit 8667 Punkten auf Rang 45 der beste, gefolgt von seinem Skatfreund Dirk Oevermann (8430 Punkte).