Preußisch Oldendorf (WB). Auf Raketen und Böller hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in einen Sonderposten-Markt in Preußisch Oldendorf in der Nacht zu Montag abgesehen. Laut Angaben der Polizei machten sich mindestens zwei Männer gegen 1.30 Uhr an dem Geschäft nahe des Kreisels an der Osnabrücker Straße zu schaffen.