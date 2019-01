Die Heavy-Metal-Rocker von Teaser sind bereits beim ersten Bergfest auf dem Limberg im Jahr 2013 dabei gewesen. Am Juni, 29. Juni, sind sie an Husemeyers Bansen.

Das Musikereignis, das nach 2013 und 2015 zum dritten Mal veranstaltet wird, ist für Samstag, 29. Juni, geplant. Und erstmals wird es nicht an der Burgruine auf dem Limberg steigen, sondern bei Husemeyers Bansen.

Als Grund für die Verlegung des Konzertes erklärt der veranstaltende Verein »Wir im Eggetal«, man habe sich in Abstimmung mit dem Forsthaus-Wirt Wilhelm Deeke aus Brand- und Umweltschutzgründen entschlossen, das Rockfestival diesmal an diesen neuen Veranstaltungsort zu verlegen. »Der Klimawandel ist auch bei uns angekommen: Der Wald ist so trocken, dass das Risiko, dass auf dem Gelände am Limbergturm etwas passieren könnte, einfach zu groß ist«, sagt Sven Becker von der Eggetaler Dorfgemeinschaft. »Deshalb sind wir umso dankbarer, dass uns die Familie Husemeyer ihren Bansen zur Verfügung stellen will«.

So soll es dann wieder heiß hergehen – die Eckdaten für das Festival stehen bereits fest, auch wenn die Planung noch nicht in allen Einzelheiten abgeschlossen ist. Auf dem Programm steht vier Mal Musik mit Eggetaler Beteiligung, präsentiert von vier ganz unterschiedlichen Bands.

Den Anfang macht – in schönster Wacken-Tradition – eine Blaskapelle: nämlich das Blasorchester Bad Holzhausen. Danach folgen die Sieger des Börninghauser Bandwettbewerbs Travelin‘ Waters, solider Rock ‘n‘ Roll von den Cone Brothers und zum Schluss musikalisches Schwermetall von Teaser. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass wird bereits ab 18 Uhr sein. Der Vorverkauf startet nach Ostern.