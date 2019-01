Preußisch Oldendorf (WB/Nokem/aha). Mehr als 360 Jahre steht die alte Gerichtslinde schon auf dem Limberg in Börninghausen und hält Wind und Wetter stand. Selbst die Schrauben, die den gespaltenen Baum stützen, fangen inzwischen an zu rosten.

Denn der ehrwürdige Baum hat schwere Zeiten erlebt, so dass die Menschen eingreifen mussten, um ihn zu erhalten. Während die Gerichtslinde bis zum Frühling 2003 noch in voller Schönheit und Größe erstrahlte, war es wenige Monate später vorbei mit der Pracht. Das marode Naturdenkmal, dass nur noch durch Stahlschrauben zusammengehalten wurde, brach auseinander.

Wie ein Zwerg mit Stoppelhaar

Der Weg zur Gerichtslinde und zur Limburg musste seinerzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt werden und der einst so stattliche Lindenbaum wurde auf das Nötigste gestutzt. Selbst heute, 15 Jahre danach, sieht er eher aus wie ein Zwerg mit Stoppelhaarschnitt. Zwar wurden die Spuren der Zerstörung entfernt, aber die Zeit hat bei der alten Gerichtslinde ihre Spuren hinterlassen. Selbst an den Stahlverbindungen nagt inzwischen der Rost.

Aber die Gerichtslinde lebt jetzt auch im »Kleinformat« weiter. Im kommenden Frühling werden an dem alten Baum wieder die Blätter sprießen. An der schwächelnden Gerichtslinde regt sich dann wieder neues Leben, die frischen Triebe bekommen Knospen. Dann können die Ausflügler auf dem Limberg wieder an Ort und Stelle in Erinnerungen schwelgen.

Gogericht »up der Angelbeke«

Ein Hinweisschild erinnert an die historischen Zeiten, als unterhalb einer stattlichen Baumkrone noch Urteile gefällt wurden. Das so genannte Gogericht »up der Angelbeke« mit der Gerichtsstätte am Limberg gehörte einst den Herzögen von Sachsen-Lauenburg. Gogerichte waren Thingversammlungen, die ein wichtiger Bestandteil des mittelalterlichen Rechtssystems im ehemals sächsischen Stammesbereich waren. Die Herzöge verkauften die Stätte 1503 an den Bischof von Osnabrück, der sie wiederum 1664 durch Vertrag dem Kurfürsten von Brandenburg überließ.

Eine große Linde auf dem Gerichtsplatz wird erstmals 1556 erwähnt. Unter dem Baum wurde das althergebrachte Gogericht gehalten. Noch im 17. Jahrhundert musste der osnabrückische Gograf nach Aufforderung durch den Limberger Amtmann erscheinen und die Gerichtsverhandlung leiten. Das Urteil fällten die Salhöfer des Amtes Limberg, wobei der Gograf das Urteil verkünden musste.

Bis 1719 als Gerichtsbaum genutzt

Ab 1664 war das Gogericht der ravensbergischen Ämter Vlotho und Limberg zuständig. Nach mündlichen Überlieferungen sollte diese Sommerlinde die Gerichtslinde an der Burg Limberg gewesen sein. Der Standort auf dem Burgwall gilt jedoch für die Zeit der militärischen Nutzung der Burg im Mittelalter wenig wahrscheinlich. Historiker vermuten, dass Sommerlinde erst im 17. Jahrhundert nach Aufgabe der militärischen Nutzung der Burg auf dem Burgwall am neuen Zugang gepflanzt wurde. Sie kann bis 1719, als die Gogericht aufgehoben wurden, für Gerichtszwecke genutzt worden sein.