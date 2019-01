Ausdrucksstark und unverwechselbar: Sängerin Ina und Gitarrist und Sänger Marten sind das Duo Touch of Sound. Sie begleiten das Kulturfrühstück des Vereins KuK am 13. Januar.

Die musikalische Begleitung des geselligen Mahls, das am Sonntag, 13. Januar, um 11 Uhr in der Aula der Sekundarschule beginnt, übernimmt das Akustik-Duo Touch of Sound.

»Internationale Lieblingslieder« versprechen Sängerin Ina und Sänger und Gitarrist Marten. Dazu zählen für sie jede Menge Songs aus den 60ern bis in die 80er Jahre. Rock, Blues, Pop, Reggae und Balladen – absolut unplugged vorgetragen – lassen das Publikum in Erinnerungen schwelgen und in entspannter »Lagerfeuer-Atmos-phäre« das Frühstück genießen.

Zurück zu den Wurzeln

Das Duo interpretiert zum Beispiel Songs von Janis Joplin, Melissa Etheridge oder Tina Turner auf ausdrucksvolle Art. Marten sorgt mit seinem virtuosen Gitarrenspiel für das musikalische Grundgerüst. »Handgemachte Musik, zwei gleichwertige Stimmen und eine routinierte Performance machen Touch of Sound sehens- und hörenswert«, wirbt der Verein KuK. Das Motto des Duos lautet: »Zurück zu den Wurzeln, ohne riesigen technischen Aufwand, zwei Stimmen und die akustische Gitarre. Gute Songs funktionieren auch ohne große Band.«

Weitere Auskunft gibt es bei KuK unter Telefon 05742/700141. Der Preis beträgt 13 Euro, 11 Euro ermäßigt für Mitglieder. Plätze für das Frühstück können Interessierte online reservieren unter www.kuk-preussisch-oldendorf.de.