Am Anleger am Kanal in Lashorst hat ein Binnenschiffer die Feuerwehr gerufen, weil er meinte, seine Frau sei ins Wasser gestürzt. Die Feuerwehr, eine Tauchergruppe und Spürhunde wurden alarmiert. Morgens meldete sich die Frau aus Holland. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf (WB). Die vermisste Frau eines Binnenschiffers hat in der Nacht zu Montag zu einem Großeinsatz der Preußisch Oldendorfer Feuerwehr am Mittellandkanal in Lashorst geführt. Mehr als drei Stunden dauerte die nächtliche Suche, bis sich herausstellte, dass sie nicht über Bord gegangen war. Am Morgen meldete sich seine Frau telefonisch aus Holland bei dem Schiffer.

Bis dahin hatte der Notruf, den der Bootsführer abgesetzt hatte, bereits mehr als 50 Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Sein Schiff lag am Anleger in Lashorst. »Nachdem der Alarm um kurz vor 3 Uhr einging, ist der dritte Löschzug ausgerückt, also die Löschgruppen aus Hedem, Getmold und Schröttinghausen«, erklärte Edgar Hensel, Leiter der Feuerwehr Preußisch Oldendorf, der auch den nächtlichen Einsatz leitete. »Zusätzlich ist außer dem Einsatzleitwagen auch eine PSU-Einheit zur Psychosozialen Unterstützung vor Ort gewesen.«

Drei Flächenspürhunde angefordert

Weil die Einsatzkräfte nicht ausschließen konnten, dass die gesuchte Person über Bord gefallen war, forderte Hensel darüber hinaus eine Tauchergruppe der Feuerwehr Petershagen an, die im Wasser nach der Vermissten suchen sollte. »Zusätzlich sind auch drei Flächenspürhunde nach Lashorst angefordert worden«, sagte Edgar Hensel. Diese seinen allerdings schlussendlich nicht mehr zum Einsatz gekommen. Der Versuch, einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera an den Mittellandkanal zu beordern scheiterte. »Er konnte aufgrund der Wetterbedingungen nicht eingesetzt werden«, sagte der Wehrleiter. Die Kameraden der Feuerwehr konnten, nach dem Anruf der vermissten Ehefrau gegen 7 Uhr wieder abrücken.

Die ebenfalls alarmierte Wasserschutzpolizei aus Minden erklärte auf Anfrage, dass die Vermisste sich gegen 6 Uhr morgens telefonisch aus Holland bei dem Mann gemeldet habe. Über die Gründe, warum die Frau verschwand, ohne den Mann zu informieren, sei nichts bekannt. Über familiäre Hintergründe könne nur spekuliert werden.

»Mit dem Ergebnis konnte ja keiner rechnen«

Weil der Mann, der den Notruf abgesetzt hatte, im guten Glauben gehandelt habe, dass seiner Frau etwas zugestoßen sei, geht Wehrleiter Hensel davon aus, dass niemandem die Kosten für den Feuerwehreinsatz in Rechnung gestellt werden können: »Es hat sich ja so gesehen um einen ganz normalen Notruf gehandelt. Mit dem Ergebnis konnte ja keiner rechnen.«

Ordnungsamtleiter Matthias Kuhle erklärte auf Anfrage, dass das Ordnungsamt dafür zuständig sei, gegebenenfalls Kosten für Feuerwehreinsätze in Rechnung zu stellen. »In diesem außergewöhnlichen Fall werden wird prüfen müssen, ob überhaupt die Möglichkeit besteht, Forderungen geltend zu machen.« Die Wasserschutzpolizei erklärte in diesem Zusammenhang, dass Polizeieinsätze in NRW grundsätzlich kostenfrei seien.