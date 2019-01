Von Eva Rahe

Preußisch Oldendorf (WB). Pünktlich zum neuen Jahr hat Ernst-Günther von Rundstedt seine Tierarztpraxis im Kurpark von Bad Holzhausen eröffnet. In dem Fachwerkhaus am Hudenbeck 6 sind neue Behandlungsräume für Hund, Katze und andere Vier- und Zweibeiner entstanden.

Wer die neuen Räume betritt, riecht noch den Duft frischer Farbe und lackierter Fußböden. Im Erdgeschoss des alten Fachwerkhauses hat der Tierarzt ein Labor und seine »Apotheke« sowie einen komfortablen Behandlungs- und Operations-Raum eingerichtet. Die Räume, die vorher privat vermietet waren, sind von Grund auf saniert und neu eingerichtet. Ernst-Günther von Rundstedt, der bisher zwölf Jahre in einer Gemeinschaftspraxis in Bruchmühlen gearbeitet hat, freut sich, dass er nun heimatnah seine eigene Kleintierpraxis eröffnen konnte. »Es bot sich einfach an, die Praxis hier auf Hudenbeck zu eröffnen. Die Gebäude gehören zum Areal des Gutes, und waren damit sozusagen erste Wahl. Wir haben kurz überlegt, ob wir eine Praxis in der Bahnhofstraße anmieten, aber uns letztlich für dieses Haus entschieden«, erklärt der Veterinär.

»Typische Dorfpraxis«

In der offenen Sprechstunde der »Tierarztpraxis Hudenbeck« werden Haustiere wie Hunde, Katzen oder auch Kaninchen behandelt. »Wir sind eine typische Dorfpraxis. Wir behandeln alle Tiere, die in der Gegend üblicherweise als Haustiere gehalten werden«, fügt von Rundstedt an.

Der erfahrene Tierarzt behandelt aber nach wie vor auch Nutztiere wie Pferde, Schafe, Ziegen oder Alpakas. Vor allem die Behandlung von Rindern und Milchkühen liegt dem gestandenen Veterinär am Herzen. Ernst-Günther von Rundstedt betreut auch weiterhin Rindermast- und Milchviehbetriebe in der Region. Hier bietet er nicht nur Bestandsbetreuung an, sondern auch kurative Behandlungen wie Kaiserschnitte, Klauenpflege oder andere heilende Maßnahmen.

Offene Sprechstunden

In der neuen Praxis bietet von Rundstedt jetzt auch operative Eingriffe wie Kastrationen oder Sterilisationen an Kleintieren an. Auch akute Verletzungen wie Brüche oder offene Wunden würden natürlich behandelt werden, erklärt von Rundstedt. Für die Erstversorgung der Haustiere bietet Ernst-Günther von Rundstedt tägliche offene Sprechstunden an. Hier wird er von Elke Schlendermann unterstützt.