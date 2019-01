Von Eva Rahe

Preußisch Oldendorf (WB). Die Zirbe, gemeinhin bekannt als Zirbelkiefer, kann eine stattliche Höhe von 25 Metern erreichen. Auf diese Höhe kam das Exemplar, das im so genannten Aue-Park von Hedem einen Ehrenplatz hatte, nicht. Ganz im Gegenteil, der Baum wurde in einer Höhe von 80 Zentimetern gekappt.

Der Stumpf der Zirbe steht nun ohne Kopf da. Die Spitze wurde im nahegelegenen Gebüsch entsorgt. Ortsheimatpfleger und Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Friedhelm Koch schaut sich den zirka zwei Meter langen oberen Teil des Baumes genau an. »Hier sieht man, dass die großen Zweige fein säuberlich abgesägt wurden, wahrscheinlich, um sie als Tannengrün für Weihnachtsdeko zu verwenden.«

Brisant an dem Baum-Fall ist, dass die Zirbe ein Geschenk der Preußisch Oldendorfer Partnergemeinde St. Oswald-Möderbrugg war. In einer feierlichen Zeremonie wurde der Baum von einer Abordnung aus Österreich am 19. Juni 2003 gepflanzt. Hierfür wurde in Hedem extra ein Platz neben der Aue angelegt, den die Hedemer liebevoll Aue-Park nennen. Besucher konnten dort in den vergangenen 15 Jahren den Blick auf die Zirbe und die dahinter fließende Große Aue genießen. Nun schauen sie nur noch auf einen Stumpf.

Strafanzeige

»Wir finden es schon sehr traurig und rücksichtslos, dass jemand einen im Park angelegten Baum einfach so abholzt«, erklärt Friedhelm Koch. Er selber habe den Schaden bemerkt, als er vor ein paar Tagen nach dem Rechten sehen wollte. Den abgesägten Baum habe man achtlos ins Gebüsch geschmissen. Dort habe er auch das zur Zirbe gehörende Schild mit den Grußworten der Partnergemeinde gefunden.

Der Baum sei nicht nur ausgesprochen schön gewesen, er habe auch einen hohen Symbolcharakter gehabt, sagte Koch. Nicht umsonst habe die österreichische Partnergemeinde genau diesen Baum als Geschenk für die Preußisch Oldendorfer Ortschaften ausgewählt, denn er stehe für die robuste Pflanzenwelt der Steiermark. Als typischer Baum der Alpen, der sich an karge Verhältnisse anpassen würde, sehr langsam wachse und dabei sehr widerstandsfähig sei, sei die Zirbe in Hedem gut gediehen. Von dem guten Zustand des Baumes konnten sich die St. Oswald-Möderbrugger selbst ein Bild machen, als sie Jahre später noch einmal nach Hedem kamen, um ihn zu vermessen.

Was jetzt mit der Zirbe passiere, sei noch nicht klar, so Friedhelm Koch. Zunächst einmal habe er die Stadt Preußisch Oldendorf über den Verlust informiert. Christian Schleich, Touristik-Leiter von Preußisch Oldendorf, rät der Dorfgemeinschaft, Strafanzeige zu stellen. Da der Baum Eigentum der Dorfgemeinschaft Hedem sei, handele es sich hierbei um Sachbeschädigung, erklärte er.

Vielleicht neue Zirbe

Ganz aufgeben wollen die Hedemer den Baum aber noch nicht. Man könne jetzt erstmal abwarten, wie der Baum weiterwächst, erklärte Friedhelm Koch. »Falls der Baum sich nicht weiter entwickelt, müssen wir vielleicht eine neue Zirbe pflanzen«, resümiert der Ortsvorsteher.