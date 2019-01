Dr. Thomas Kunzemann (rechts) freut sich über die gelungene Übergabe seiner Praxis an Dr. Nicole Haase. Die studierte Zahnmedizinerin praktiziert seit Anfang Januar mit der alten Belegschaft in ihren neuen Räumen an der Rathausstraße. Foto: Eva Rahe

Von Eva Rahe

Denn sie hatte zuvor bereits ein Jahr vergeblich nach Praxisräumen in der näheren Umgebung gesucht. »Da sich in Lübbecke nichts ergeben hatte, begann ich Anfang 2018 schweren Herzens in einem Mehrversorgerzentrum in Münster zu arbeiten.« Doch dann kam sie bei einem Gespräch mit einem Kollegen darauf zu sprechen, dass Dr. Kunzemann auf der Suche war. Nun freuen sich beide, dass die Lübbeckerin zum Jahreswechsel die Praxis an der Rathausstraße übernehmen konnte.

»Eine glückliche Fügung«

»Die Übernahme ist für mich eine mehr als glückliche Fügung«, sagt Dr. Nicole Haase. »Die Räume haben mir auf Anhieb gut gefallen.« Die Praxisräume, die 1985 in einem Anbau eingerichtet wurden, seien mit allem ausgestattet, was für eine moderne Zahnarztpraxis wichtig sei, erklärt die promovierte Zahnmedizinerin. Neben drei Behandlungsräumen gibt es ein kleines Praxislabor, einen Aufbereitungsraum für das Equipment, einen Röntgenraum und ein separates Patienten-WC.

Begeistert ist Dr. Nicole Haase auch von der Rampe, die zum Eingang der Praxis führt. Damit sei das Gebäude barrierefrei zugänglich, erklärt sie. »Gerade hatte ich einen Rollstuhlfahrer hier«, erklärt sie. »Wenn er zur Behandlung kommt, rollt er direkt neben den Behandlungsstuhl und setzt sich rüber. So einfach geht das.«

Das Praxis-Team bleibt erhalten

Neben dem Altbewährten sind mit Dr. Nicole Haase aber auch ein paar Neuerungen in die Praxis gekommen. Gerade beschäftigt sich die Zahnärztin mit der Installation eines neuen digitalen Röntgengerätes. Dessen Vorteil sei, dass die Aufnahmen innerhalb von Sekunden nach der Belichtung auf dem Tablet-Computer erscheinen. Zudem sei das neue Gerät strahlungsärmer.

Besonders begrüßen Dr. Kunzemann und seine Nachfolgerin, dass die komplette bisherige Belegschaft in der Praxis bleibt. Das erleichtere den Übergang, erklärt Nicole Haase. Zum Praxis-Team gehören damit fünf zahnmedizinische Fachangestellte, die Dr. Haase bei ihrer Arbeit unterstützen. »Ich bin froh, dass ich sie habe, sie wissen ja über alles Bescheid«, sagt sie. Eine Neuerung ist, dass die Praxis seit Januar freitags bis 18 Uhr geöffnet hat. Mittwochsnachmittags sei aber nach wie vor geschlossen, das sei der Praxisnachmittag. »Da arbeiten wir alles auf, was in der Woche so liegengeblieben ist,« fügt sie an.

Ruhestand wird nicht langweilig

Dr. Thomas Kunzemann selbst zieht sich komplett aus dem Praxisbetrieb zurück. Den harten Schnitt durch die schnelle Übergabe seiner Praxis sieht er positiv. »Wichtig ist, dass der Betrieb übergangslos weiterlaufen kann«, erklärt er. Probleme, seine neu gewonnene Freizeit auszufüllen, hat der Mediziner im Ruhestand keine. Neben seinem großen Hobby Astronomie sei er ja auch noch Ratsmitglied und Vorsitzender im Verein »Feuerwehrmuseum Preußisch Oldendorf-Schröttinghausen«. »Es gibt also immer etwas zu tun«, sagt er.