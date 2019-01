Auf 168 Seiten beschreibt Frank Pape die Lebensgeschichte einer alten Dame, die plötzlich in ein Seniorenstift umziehen muss. Hier erwartet sie ein völlig anderes, komplett durchstrukturiertes Leben. »Wir werden gefüttert, gepflegt und liebevoll überwacht«, liest Frank Pape. Aber schon nach kurzer Zeit habe sich seine Protagonistin gefragt, ob sie es tatsächlich 20 Jahre oder länger hier aushalten könne.

Alte Dame gründet WG auf dem Lande

Tatsächlich kann sie es nicht. Mit dem Wunsch, das Leben noch einmal neu zu beginnen, beschließt sie, mit drei Freunden aus dem Wohnstift eine WG auf dem Lande zu gründen. Die vier Senioren ziehen auf einen alten Bauernhof und das Abenteuer beginnt.

Frank Pape erzählt die Geschichte der alten Dame in der Ich-Form. Die Entstehung seines Buches verdankt er tatsächlich der Initiative besagter Seniorin. Sie sprach ihn an, weil sie ihre Lebensgeschichte gern niedergeschrieben haben wollte. Frank Pape verbrachte eine intensive Zeit mit ihr. Um alle Facetten ihres bewegten Lebens erfassen zu können, ging er sogar mit ihr auf eine Kreuzfahrt. Dort habe er sie noch einmal ganz neu kennengelernt, erzählt der Autor.

Traurige Geschichte ohne Schwermut erzählt

Herausgekommen ist ein Buch über die Erinnerungen und Erlebnisse dieser alten Dame. Vor allem die Geschichten, die die Protagonistin im Stift erlebte, regen zum Nachdenken an. Viele dieser Geschichten beschäftigen sich mit dem Sterben. Rührend beschreibt Frank Pape zum Beispiel den Tod des geliebten Ehemannes, Erich. Von ihm hat die alte Dame ihren Titel »Prinzessin mit Stock« , denn er habe sie immer ritterlich behandelt, heißt es im Buch.

So wie Frank Pape die Geschichten erzählt, haben auch die traurigen Momente einen charmanten und leichten Charakter. Wie zum Beispiel, als er über das »Tor zum Himmel und zur Hölle« schreibt. Bei diesem Tor handelt es sich um einen Seiteneingang des Wohnstifts. Der Bewohnerin Rosalie haben es die anderen Bewohner zu verdanken, dass der Leichenwagen nicht mehr direkt vor dem Haupteingang des Stifts auf das Eintreffen der Verstorbenen wartet, sondern eben vor besagtem Seiteneingang.

Beistand in den letzten Stunden

Rosalie sei auch diejenige, die den Sterbenden in ihren letzten Stunden beistehe. Frank Pape liest vor, wie sie auch Irmgard beim Sterben hilft, sechs lange Tage dauert ihr Sterben. Irmgards Tochter kann es nicht ertragen und bittet darum, angerufen zu werden, wenn es vorbei ist. Hier beendet Frank Pape seine Lesung und beginnt zu erzählen.

Für ihn ist das Alleinlassen von Sterbenden eine persönliche Entscheidung mit Tragweite. Als Notfallseelsorger hat der Autor selbst Erfahrung mit dem Begleiten von todkranken Menschen. Als das Leben seiner damals 15-jährigen Tochter, die an Krebs erkrankt war, zu Ende ging, war es für ihn selbstverständlich, dass er sie begleiten würde. »Das Leben ist auch Verpflichtung«, erklärte er.

Publikum kommt mit Autor ins Gespräch

Im Anschluss an die Lesung konnten die Zuhörer mit Pape ins Gespräch kommen. Neben Fragen zu den Bedingungen des Schreibens und wie sich solch eine Geschichte entwickelt, gab es auch eine Frage nach einem selbstbestimmten Leben im Alter. Dazu meinte Pape, dass es den Heimbewohnern in solch einer Einrichtung natürlich an nichts fehlen würde. Aber manchmal sei es besser, jemanden wenn möglich in seiner vertrauten Umgebung zu lassen, um ihm nicht seiner letzten Erinnerungen zu berauben.