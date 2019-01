Der Vorstand der Hedemer Dorfgemeinschaft stößt auf das Programmheft an (linkes Foto unten, von links): Friedhelm Koch (Vorsitzender), Isabel Bartling (Aktivitätenausschuss), Wilhelm Tiemeyer (Kassenwart) und Eva Rahe (Digitales Dorf).

Hedem (WB). Bei der jüngsten Vorstandssitzung der Dorfgemeinschaft Hedem hat es etwas zu feiern gegeben. Das druckfrische Jahresprogramm, das alle Termine der Hedemer Vereine bündelt, lag auf dem Tisch. Auf diese erste Auflage stieß der Vorstand mit Sekt an.

Das neue Infoheft wird in diesen Tagen an die Hedemer Haushalte verteilt. Es ist prall gefüllt mit Veranstaltungen, Jubiläen oder Angeboten wie Fahrradtouren, Dorfabende oder Klön-Nachmittage – eben allem, was sich im Hedemer Vereinsleben rund ums Jahr abspielt. Im Heft finden sich die gesammelten Termine. Offizieller Start des Hedemer Veranstaltungsmarathons ist bereits morgen Abend der Dorfabend mit »Pickert satt«. Dort ist Mario Hecker, der Bürgermeister der Gemeinde Kalletal, zu Gast.

Kulturfrühstück mit Bernd Gieseking

Los geht es mit einer Betriebsbesichtigung bei der Firma Niemann Möbelteile am Montag, 18. Februar, um 16 Uhr. Ein Highlight des Jahres ist das Kulturfrühstück auf Gut Hollwinkel am 5. Mai. Dafür konnte die Hedemer Dorfgemeinschaft den Kabarettisten Bernd Gieseking gewinnen. Das Kulturfrühstück beginnt um 10.30 Uhr mit einem Brunch des Landfrauenservice’ im Alten Pferdestall. Natürlich stehen auch die Hedemer Klassiker wie das Osterfeuer, das Maibaumaufstellen der Feuerwehr, die Radtour »Vier vom Kanal« oder das Boßeln im Programm.

Entstanden ist das neue Programmheft in einer Kooperation zwischen Dorfgemeinschaft und dem Projekt »Digitales Dorf«. Kümmerin Eva Rahe hatte die Idee, eine analoge Plattform für die Termine der örtlichen Vereine zu schaffen, wo alle Veranstaltungen komprimiert zu finden sind. Da es in alle Hedemer Haushalte kommt, sind die Info für jeden auf einen Blick zugänglich. Zudem bietet das Programm eine Werbeplattform für die ortsansässigen Firmen.

»Gedrucktes Wort für viele noch die erste Wahl«

Es scheint auf den ersten Blick ein Rückschritt zu sein, dass das »Digitale Dorf« Hedem sein Programm auf Papier druckt, räumt Eva Rahe ein. Tatsächlich sei es in Heftform aber eine gute Ergänzung zur Website, die seit einem Jahr online ist. »Für viele Bürger ist das gedruckte Wort immer noch die erste Wahl, um sich zu informieren. Zudem wurde beim Entwurf auf eine große Schrift geachtet«, sagt Rahe.

Alle Programm-Infos finden sich auch im Internet . Zu den Veranstaltungen sind alle Vereinsmitglieder, Hedemer und Freunde eingeladen.